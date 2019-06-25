Создание приложения для маркетплейса

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Создание приложения для маркетплейса задание в приложение Нужно сделать приложение для маркетплейса furniprice ru (IOS, Android). В общем фунционал идентичен furniprice.ru. При выборе исполнителя будет учитываться срок выполнения стоимость и стек технологий. Экраны приложения в приложенном файле.

AndroidiOS
6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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