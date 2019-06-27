Приложение для предзаказа еды

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Закрыт3 заявки210 просмотров

Доброго времени суток.

Нужна квота на приложение для предзаказа еды.

ТЗ прикрепил

6 лет назад
fatalityKZ
Владимир 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров