fatalityKZ

Добрый день. Нужен дизайн Логотипа для приложения FoodBerry (Logo size: 1024 x 1024 in PSD format). Суть приложения: Приложение для пред заказа еды (Не доставка). Пользователь через приложение делает заказ еды заранее и не ждёт когда его ...
- Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен4 года назад
Доброго времени суток. Мы небольшой стартап. Запускаем приложениедля предварительного заказа еды в закусочных и ресторанах. Нам нужен человек к которому мы сможем периодически обращаться для небольших заказов. [b]На данный момент нужно:[/b] Придумать и нарисовать логотип компании (подробно в ...Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужна квота на два приложения. Суть сервиса “Заказ Услуги-товара” 1-е приложение для заведений у которых будут заказыватьуслуги. Приложение только на Android и с одним расширением. (только определённый дивайс) 2-е приложение для клиентов. На Android и iOS. ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток. Нужна квота на приложение для предзаказа еды. ТЗ прикрепилМобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток. Нужно сделать сайт по обмену деньгами. Всё просто ЗарегистрированныйПользователь выкладывает объявления типа “Есть 50 000р на Сбербанке меняю на USDпо курсу гугла” Все объявления видны на главной странице, как и актуальныекурсы обмена между валютами. Должна быть ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно для пользователей сделать хорошую систему рейтинговна основе плагина RatingsUsers (ну или как вам легче) После того как [b]исполнитель [/b]отмечает работу выполненной ему предлагается оставить отзыв работнику. В этот отзыв входит: - Оценка звёздами (нажатием на звезду) как этореализовано ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток. Ищу человека хорошо знающего Cotonti. Задача. Есть Биржа работников на этом движке. Нужно добавитьАвторизацию через Социалки. Есть решение по имени HybridAuth. Самому неполучилось настроить. Выдавал ошибку. Нужно чтобы при регистрации через социальную сеть заполнялисьнекоторые ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток. Нужен логотип а точнее Header для сайта. Размеры 700х125 Фон белый. Просто красивая надпись Заголовка сайта и снизу небольшая надпись расшифровки. Можно добавить картинку мастера на все руки (Сайт по найму работников (по типу ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Доброго времени суток. Нужна помощь с небольшой корректировкой движка Фрилэнс биржы от https://cmsworks.ru. На этапе тестирования движка на виртуальном сервере я столкнулся с несколькими препятствиями. 1. При использовании расширения Content Internationalization, не получилось добиться перевода всего сайта с ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужен дизайн для небольшой соцсети на SocialEngine. Ждём ваших предложений.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Суть программы проста. Висит в трее. По нажатию заданной кнопки (к примеру F1) закрывает запущенные процессы (список процессов в текстовом файлике) Оплата 30$. срок 2-3 дня. Подробное описание скину в личку.Завершен9 лет назад
- $100
Нужна программа для удалённого управления за 4-мя компьютерами. Что то на подобии как в компьютерном салоне только максимально простая. Нужно удалённо (по локальной сети) блокировать компьютеры и разблокировать на заданное время + формировать отчёт, какой ПК сколько ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужна программа для дублирования мониторов. Добрый день. При использовании очков Oculus Rift DK2 картинка игры транслируется непосредственно в очки, а на основном мониторе белое окно игры. Нужен софт чтобы дублировать экран с очков на основной монитор. У ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $100
ТЗ на улучшение программы ProcessManager. ТЗ скинул в Личку.Завершен9 лет назад
- $50
Всё в приложенных файлах.Завершен10 лет назад
- $50
Программка имеет два функционала: 1-й Функционал: При нажатии клавиши “Esc” или “F4” закрывает программы указанные в *.txt файлике. Программ, которые нужно закрыть, может быть 5-10, но не всегда они все запущены, в частности запущена всегда одна, ...Завершен10 лет назад