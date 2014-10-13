fatalityKZ

Добрый день. Нужна квота на два приложения. Суть сервиса “Заказ Услуги-товара” 1-е приложение для заведений у которых будут заказыватьуслуги. Приложение только на Android и с одним расширением. (только определённый дивайс) 2-е приложение для клиентов. На Android и iOS. ...