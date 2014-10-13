fatalityKZ

Владимир fatalityKZ

 
36 летКазахстан/Темиртау
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн

    Добрый день. Нужен дизайн Логотипа для приложения FoodBerry (Logo size: 1024 x 1024 in PSD format). Суть приложения: Приложение для пред заказа еды (Не доставка). Пользователь через приложение делает заказ еды заранее и не ждёт когда его ...

    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Логотип для приложения.

    Доброго времени суток. Мы небольшой стартап. Запускаем приложениедля предварительного заказа еды в закусочных и ресторанах. Нам нужен человек к которому мы сможем периодически обращаться для небольших заказов. [b]На данный момент нужно:[/b] Придумать и нарисовать логотип компании (подробно в ...

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • 2 приложения | Сервис заказа услуги

    Добрый день. Нужна квота на два приложения. Суть сервиса “Заказ Услуги-товара” 1-е приложение для заведений у которых будут заказыватьуслуги. Приложение только на Android и с одним расширением. (только определённый дивайс) 2-е приложение для клиентов. На Android и iOS. ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно сделать сайт по обмену деньгами

    Доброго времени суток. Нужно сделать сайт по обмену деньгами. Всё просто ЗарегистрированныйПользователь выкладывает объявления типа “Есть 50 000р на Сбербанке меняю на USDпо курсу гугла” Все объявления видны на главной странице, как и актуальныекурсы обмена между валютами. Должна быть ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Система отзывов для биржи на Cotonti

    Нужно для пользователей сделать хорошую систему рейтинговна основе плагина RatingsUsers (ну или как вам легче)   После того как [b]исполнитель [/b]отмечает работу выполненной ему предлагается оставить отзыв работнику. В этот отзыв входит: - Оценка звёздами (нажатием на звезду) как этореализовано ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доброго времени суток. Ищу человека хорошо знающего Cotonti.

    Доброго времени суток. Ищу человека хорошо знающего Cotonti. Задача. Есть Биржа работников на этом движке. Нужно добавитьАвторизацию через Социалки. Есть решение по имени HybridAuth. Самому неполучилось настроить. Выдавал ошибку. Нужно чтобы при регистрации через социальную сеть заполнялисьнекоторые ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен логотип а точнее Header для сайта. Размеры 700х125

    Доброго времени суток. Нужен логотип а точнее Header для сайта. Размеры 700х125 Фон белый. Просто красивая надпись Заголовка сайта и снизу небольшая надпись расшифровки. Можно добавить картинку мастера на все руки (Сайт по найму работников (по типу ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Корректировка движка Фриланс биржи

    Доброго времени суток. Нужна помощь с небольшой корректировкой движка Фрилэнс биржы от https://cmsworks.ru. На этапе тестирования движка на виртуальном сервере я столкнулся с несколькими препятствиями. 1. При использовании расширения Content Internationalization, не получилось добиться перевода всего сайта с ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужна простая программка для закрытия процессов по заданной кнопке.

    $30

    Суть программы проста. Висит в трее. По нажатию заданной кнопки (к примеру F1) закрывает запущенные процессы (список процессов в текстовом файлике) Оплата 30$. срок 2-3 дня. Подробное описание скину в личку.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Небольшая программа для контроля за 4-мя ПК.

    $100

    Нужна программа для удалённого управления за 4-мя компьютерами. Что то на подобии как в компьютерном салоне только максимально простая. Нужно удалённо (по локальной сети) блокировать компьютеры и разблокировать на заданное время + формировать отчёт, какой ПК сколько ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужна программа для дублирования мониторов.

    $100

    Нужна программа для дублирования мониторов. Добрый день. При использовании очков Oculus Rift DK2 картинка игры транслируется непосредственно в очки, а на основном мониторе белое окно игры. Нужен софт чтобы дублировать экран с очков на основной монитор. У ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужна простая программка.

    $50

    Программка имеет два функционала: 1-й Функционал: При нажатии клавиши “Esc” или “F4” закрывает программы указанные в *.txt файлике. Программ, которые нужно закрыть, может быть 5-10, но не всегда они все запущены, в частности запущена всегда одна, ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
Ol_Tkache
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
4 года назад
Дизайн
Четкое ТЗ, быстрое утверждение и оплата. Приятный заказчик, рекомендую!
Быстро и красиво. Учла все замечания и предложения. Рекомендую
Ответный отзыв
Ruslan1990
Руслан 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$45
10 баллов
7 лет назад
Нужен логотип а точнее Header для сайта. Размеры 700х125
Владимир надежный и ответственный заказчик. Оперативная обратная связь, несмотря на разницу во времени. Оплата произведена быстро и в полном объеме. От сотрудничества только положительные впечатления! При возможности с удовольствием еще поработаю)
Работа выполнена раньше сроков. Предложенный Русланом вариант сразу был 100% подходящий. Всегда на связи. Сделал даже больше того о чём договаривались! Рекомендую!!!!
Ответный отзыв
TopCoders
Сергей 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Нужна простая программка для закрытия процессов по заданной кнопке.
Отличный заказчик, четко поставленная задача и мгновенная оплата. Буду рад сотрудничать еще.
Сделано быстро (в течении часа). Качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
wdh
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
9 лет назад
ТЗ на улучшение программы ProcessManager
Отличный заказчик. Рекомендую.
Как всегда всё в срок и на высшем уровне. Спасибо.
Ответный отзыв
wdh
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Улучшение программы ProcessManager
Отличный заказчик! Приятно сотрудничать!
Всё сделано в срок. Опять же всё на высшем уровне. Большое спасибо!! Рекомендую данного программиста, не пожалеете.
Ответный отзыв