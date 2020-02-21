Логотип для приложения.

Логотипы и ЗнакиЗакрыт21 заявка333 просмотра
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Доброго времени суток. Мы небольшой стартап. Запускаем приложениедля предварительного заказа еды в закусочных и ресторанах. Нам нужен человек к которому мы сможем периодически обращаться для небольших заказов.

На данный момент нужно:

Придумать и нарисовать логотип компании (подробно в личку)

На основании логотипа сделать 2 иконки для приложений

+Задний фон сайта (для авторизации пользователей)

Дайте пожалуйста цену на эти пункты.

4 года назад
fatalityKZ
Владимир 
36 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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