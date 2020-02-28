Разработать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен42 заявки491 просмотр
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Необходимо разработать логотип. Бриф заполнен.

4 года назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
auvrora2580
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
4 года назад
$40
1 день
Очень рад, что Дарья выполнила работу. Логотип получился профессиональный, понравился мне по вкусу и деталям, приятное легкое рабочее общение. Спасибо за обращенное внимание и выполненную работу!
Отличный заказчик, четкое техническое задание, минимальное количество правок. Оплата быстрая. Рекомендую к сотрудничеству.
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