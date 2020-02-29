Разработка логотипа

Логотипы и ЗнакиЗавершен35 заявок1224 просмотра
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#1$70
#2$30

Уважаемые дизайнеры, приглашаю вас принять участие в конкурсе по разработке логотипа для

кондитерского бизнеса, специализирующегося на производстве кондитерских изделий

из натуральных ингредиентов. Название бренда keenn. Аббревиатура означает – keen on natural. Основные характеристики логотипа:

  • современный
  • молодежный
  • гендерное соотношение покупателей (70/30 – женщины/мужчины)
  • минималистический
  • не люксовый
  • могут использоваться геометрические формы,
  • преобладающая тональность пастельная
  • в шрифте должен использоваться строчный набор (возможно разделение букв «n»)
  • расшифровка названия keen on natural не используется
4 года назад
ESAGA
54 годаПортугалия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победители конкурса
patrickstul
Виктор 
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
#2
Отличный художник-дизайнер. Один из немногих, кто вдумчиво прочитал ТЗ, что позволило разработать логотип, отвечающий поставленным требованиям.
Задание классное а заказчик вообще без комментариев - супер. Побольше бы таких пунктуальных и ответственных людей.
Aranyro
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
14 дней назад
4 года назад
#1
Прекрасная работа. Виктор один из немногих, кто вдумчиво прочитал ТЗ и подготовил логотип, который полностью удовлетворял поставленной задаче. Доработка логотипа заняла не много времени.
Очень понравилось работать с Германом! Этот человек точно знает, что хочет получить от дизайнера. Понимали друг друга с полуслова!
Заявки фрилансеров
patrickstul
Виктор 
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
#2
Aranyro
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
14 дней назад
4 года назад
#1
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