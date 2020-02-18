Разработка логотипа для волонтерской организации

$45
Логотипы и ЗнакиЗавершен24 заявки304 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен качественный логотип, вызывающий ассоциации с добром и заботой.

4 года назад
ALFON
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 дня назад
4 года назад
$45
3 дня
Светлана мастер высокого уровня, общительный и главное честный человек. Не только разработала красивый логотип подходящий по смыслу, но и сделала очень хорошую скидку, так как логотип нужен был для волонтерской организации. Без сомнений буду рекомендовать знакомым!
Александр, спасибо за ваше доброе дело и порядочность! Побольше бы таких людей.
  • Похожие заказы

  • Логотип

    Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/naumova43/portfolio/logotipy-i-znaki-7/logotip-dlya-mebelynoj-kompanii-2117660/]Пример работы[/url]

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходимо разработать классный логотип

    $40

    Необходимо разработать логотип. Классный, качественный и современный. Работать необходимо до полного утверждения Заказчиком. Находиться в сети необходимо не менее 6 часов в сутки, быстро реагировать на правки и работать со всей душой.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Подготовить логотип к интернет магазину .

    Здравствуйте. Меня зовут Герман. Мне нужна помощь в изготовлении логотипа. Интернет магазин называется Antik (древний мир, античный мир.). Товары: глобусы, глобусы бары, карты. По внешнему виду может это будет осьминог с головой земного шара.

    Логотипы и Знаки35 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Логотип

    Здравствуйте Антон. Хочу создать логотип для моего сайта. Я женский тренер по отношениям.

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Геральдика: герб, флаг, паспорт и т.д.

    Для некоммерческой организации "Вегетарианское государство Vegland" требуется разработка пакета: Герб государства  Флаг Обложка и внутренние страницы паспорта ID card Бланк Печать Настольный знак Герб в минималистичной стилистике (см. примеры гербы Греции, Парагвая, Кипра) В центре стилизованный земной шар, справа его обрамляет ладонь, слева оливковая ...

    Логотипы и Знаки14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Логотип

    Нужно сделать логотип зуба в форме плечки. Как снизу брелок, только подогнать под зуб.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Логотип (аватар и обложка)

    Интернет-магазин в файсбуке Название SMART BABYСпециализация: детские книги от о до 6 лет и развивающие игры (обучалки/развликалки для малышей)Нужно аватар и обложкаНа аватаре  вижу следующий логотип: название и милый динозавр в виде пазла из двух частей. ...

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка логотипов

    $45

    3 лого , также аватарки, шапки для fb, linkedin , instagram; учитывая размеры и после создания всех лого нужно будет сделать одну страницу времянку для сайта - главная city group (banks(уже есть), findjob, city), а остальные ...

    Логотипы и Знаки14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Логотип для клана

    Нужен логотип для клана. Тематика - Poison Fog. Необходимо чтобы по центру было название клана(PoisonFog)! Работа нужна в синим и ядовито-зелёном цветах.

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    4 года назад