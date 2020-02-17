Подготовить логотип к интернет магазину .

Здравствуйте Антон. Хочу создать логотип для моего сайта. Я женский тренер по отношениям.
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Здравствуйте. Меня зовут Герман. Мне нужна помощь в изготовлении логотипа. Интернет магазин называется Antik (древний мир, античный мир.). Товары: глобусы, глобусы бары, карты. По внешнему виду может это будет осьминог с головой земного шара.
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