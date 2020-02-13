Разработка логотипов

$45
Логотипы и ЗнакиЗакрыт14 заявок374 просмотра
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3 лого , также аватарки, шапки для fb, linkedin , instagram; учитывая размеры и после создания всех лого нужно будет сделать одну страницу времянку для сайта - главная city group (banks(уже есть), findjob, city), а остальные по центру.

findjob - это онлайн площадка для точного и быстрого поиска работы и подбора персонала, услугами которой могут воспользоваться все участники рынка труда. Проект предоставляет пользователям удобный доступ к обширной базе вакансий и резюме.

city - это универсальная площадка, услугами которой могут воспользоваться все участники рынка недвижимости. Проект предоставляет покупателям удобный доступ к самой большой базе предложений о продаже и аренде недвижимости, а агентствам недвижимости, строительным фирмам и частным лицам – оптимальный способ доставки информации своим потенциальным клиентам.

city group - инновационная компания, которая работает с розничными банками и ритейлом и помогает построить успешный бизнес в сфере финансовых услуг частным лицам на базе новейших финансовых и IT-технологий.

в конечном этоге:

3 логотипа, иконки учитывая размеры fb,linkedin и instagram

fb и linkedin для шапки нужно будет лого учитывая размеры.

4 года назад
ahmedovweb
39 летАзербайджан
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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