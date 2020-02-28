Нарисовать логотип

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок262 просмотра
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Для нового проекта требуется нарисовать логотип:

Компания называется  vinmedia

Направления бизнеса: 

контекстная реклама

seo продвижение

создание сайтов 

техническая поддержка сайтов

реализация и запуск рекламных кампаний

4 года назад
katya777
39 летРоссия
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$41
9 дней
Сергей выполнил работы в оговоренные сроки, сделал красиво и качественно. Результатом довольна. Спасибо большое! Будем работать дальше над фирменным стилем.
Доволен сотрудничеством. Был предоставлен весь материал, четко описано ТЗ. Приятное общение, всегда на связи, мгновенная оплата. Рекомендую! Буду рад новым проектам.
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