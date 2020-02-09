Создать логотип для регистрации товарного знака в Роспотенте

Логотипы и ЗнакиЗакрыт19 заявок243 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно придумать самому и нарисовать логотип для запуска магазина мужской и женской одежды. Логотип должен быть уникальным, чтоб пройти поверку в Роспотенте.  

Между заказчиком и фрилансером будет заключен договор подряда. Оплата договорная. Оплата будет произведена после того, как Логотип пройдет проверку на регистрацию интеллектуальной собственности в Роспотенте. Обо всем этом будет прописано в договоре.

4 года назад
guest_15815001931998
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Сверстать логотип

    Для небольшого частного бизнеса по созданию букетов из конфет, орехов, фруктов и овощей. Нужно обыграть приложенную картинку, чтобы цветы, фрукты, конфеты условно выглядели, как девушка, а обёртка была платьем. Желательно выполнить в синих тонах, как букет ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка фирменного знака для линейки продуктов питания.

    $10

    Требуется разработка фирменного знака (Торговой марки) для линейки экологически чистых продуктов питания. От исполнителя - три-четыре варианта, из которых заказчик выберет один, и последующая его доработка. Сроки - 3 рабочих дня.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработать уникальный логотип для учебного заведения

    $20

    Добрый день. Нужно разработать уникальный логотип для учебного заведения. Институт занимается профессиональной переподготовкой и повышением квалификации в сфере экономики , юриспруденции и промышленных областях. Цветовая гамма на ваше усмотрение , тут доверюсь Вашему творческому профессионализму. Хотя пожелание заказчика ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Логотип для компании занимающейся недвижемостью

    Для компании, которая занимается продажей недвижимости на северном Кипре нужен логотип. В связи с чем и организовываем конкурс! - Логотип должен быть тематический (связан с недвижимостью или Кипром или и тем и другим) - Строгая стилистика (должен ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Логотип

    Нужен логотип -аватрка для инстаграмма на поварскую ресторанную тему .Нужно что бы был колпак , знак супермена где вместо S буква G ( идея не супермен а ГурМэн)  и что нибудь ещё ,можно вилки ложки ...

    Логотипы и Знаки49 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходимо нарисовать логотип.

    необходимо нарисовать логотип. Цель отобразить цветок (например лотос) и капкейк/кекс/торт вместе Пример во вложении Логотип для кулинарного проекта про здоровую еду. Веганские торты, веганские десерты, салаты и прочее

    Логотипы и Знаки51 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать логотип

    $20

    Старт-ап проекту требуется логотип.  Детали и название проекта скинем после предварительного отбора возможным кандидатам.  Пожалуйста, напиши кратко о себе и об опыте создания логотипов.  Цена договорная.

    Логотипы и Знаки38 заявок
    Закрыт
    4 года назад