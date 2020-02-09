Создать логотип для регистрации товарного знака в Роспотенте

Нужно придумать самому и нарисовать логотип для запуска магазина мужской и женской одежды. Логотип должен быть уникальным, чтоб пройти поверку в Роспотенте.

Между заказчиком и фрилансером будет заключен договор подряда. Оплата договорная. Оплата будет произведена после того, как Логотип пройдет проверку на регистрацию интеллектуальной собственности в Роспотенте. Обо всем этом будет прописано в договоре.