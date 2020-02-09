Нужен логотип -аватрка для инстаграмма на поварскую ресторанную тему .Нужно что бы был колпак , знак супермена где вместо S буква G ( идея не супермен а ГурМэн) и что нибудь ещё ,можно вилки ложки или герб или что нибудь связанное с Краснодаром.Желательно пару вариантов на выбор