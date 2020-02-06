Сделать лого

$1
Логотипы и ЗнакиЗакрыт15 заявок313 просмотров
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Дело изичное, нужно сделать обводку лого, чтобы он стал как раскраска, чтобы можно было нашить его и нанести на куртку.(прикрепил пример, как у чувака с фотки)

4 года назад
guest_15810207686968
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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