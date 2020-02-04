Придумать логотип для команды халявщиков!

Итак, близится 14 февраля, пришло время задуматься над подарком для любимой. Есть идея заказать парные майки. Мы с девушкой очень любим ходить по всяким акциям и набирать бесплатных вещей: пробники из Летуаль, подвески из разных ювелирок, халявные билеты на представления в Москве, купоны на еду и одежду и т.п. Мы назвали нашу банду "Халява-патруль". Нужен логотип! Мультяшный рисунок меня и девушки, как Чип и Дейл, например, или Люди в чёрном, мистер и миссис Смит. В файлах есть наши лица, можно сделать рисунки в шапках)