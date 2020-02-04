Переделать логотип

Добр день! Есть эскиз нарисованный от руки. Нужен логотип в кривых. Подробности по заданию сброшу в личные сообщения Стоимость и сроки указывайте сразу! Спасибо. Жду заявок
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Есть логотип сервисного центра. Устаревший и не очень интересный.
Нужно его переделать, чтобы было стильно, продаваемо, минималистично и не колхозно, на уровне Европы.
Нужен дизайнерский подход.
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