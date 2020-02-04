Разработка логотипа для интернет-магазина

Логотипы и ЗнакиЗакрыт41 заявка318 просмотров
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Нужен логотип для интернет-магазина LED-товаров

https://glowstore.ru/

Сайт занимается продажей светящейся мебели, LED-светильников для вечеринок, мероприятий, но так же для декорирования интерьера и освещения ландшафтов.

По итогу нужен логотип в векторе и обычных картинках разных размеров.

4 года назад
tetriandoch
40 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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