Разработка логотипа для интернет-магазина

Разработать логотип, название, возможно рекламной продукции(вывеска, скидочные карты)
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Нужен логотип для интернет-магазина LED-товаров
Сайт занимается продажей светящейся мебели, LED-светильников для вечеринок, мероприятий, но так же для декорирования интерьера и освещения ландшафтов.
По итогу нужен логотип в векторе и обычных картинках разных размеров.
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