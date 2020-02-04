Разработка логотипа для интернет-магазина

Нужен логотип для интернет-магазина LED-товаров

https://glowstore.ru/

Сайт занимается продажей светящейся мебели, LED-светильников для вечеринок, мероприятий, но так же для декорирования интерьера и освещения ландшафтов.

По итогу нужен логотип в векторе и обычных картинках разных размеров.