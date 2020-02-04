Светлана, добрый день! Мне посоветовали обратиться к Вам. Суть обращения: мне нужен логотип сайта. Раньше никогда такими вещами не занимался. Каков порядок работы с Вами, что необходимо Вам предоставить и сколько это стоит? Буду признателен если Вы ...