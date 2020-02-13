Дизайн таблички

Нужно сделать табличку на вход в офис, 230х230 мм, в фирменном стиле сайта https://www.mercedes-benz.com/ только сделать ее нужно на белом фоне.

Что разместить на табличке:

Логотип (во вложении)

Название нашей компании "Юридическая компания Светланы Викторовны Поляковой" "ЮКСВП"

График работы: будни с 9:00 до 19:00, выходные по предварительной записи

Номер телефона: +7 (499) 390-71-70

Адрес сайта: https://juruslugi.com/

Адрес: 141205 Россия, Московская область г. Пушкино, улица 50 лет Комсомола, дом 49

На табличке использовать наши фирменные шрифты (во вложении).

Логотип должен быть выпуклым и золотым (пример на картинке во вложении).

По всем возникшим вопросам пишите, отвечу быстро.