Twiggy_Dasha

Дарья Twiggy_Dasha

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Дизайнер полиграфии и презентаций

Здравствуйте!

Я профессиональный дизайнер. 

Образование: ОмГТУ - 2007 - 2013 г. «Графический дизайн в рекламе и медиаиндустрии»

Опыт работы: более 8 лет

Ежегодно повышаю уровень своей квалификации, чтобы вы получили качественную и профессиональную работу.

Мое конкурентное преимущество перед другими дизайнерам – оперативность в работе, которая идеально сочетается с безупречным результатом. С работами можете ознакомиться на сайте https://twiggydesign.ru/

Услуги:

• Дизайн и верстка полиграфии (каталог, буклет, презентация, маркетинг кит, меню для ресторанов, календарь, открытка).

• Дизайн упаковки и этикетки.

• Видео для Instagram Stories (15, 30, 45 секунд) Оформление соц сетей.

• Наружная реклама (баннеры, вывески, брендирование авто и др.)

• Логотипы, фирменный стиль.

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С моей стороны:

*профессиональный подход

* качественная реализация

* внимание к деталям

* неиссякаемое вдохновение

Работаю по предоплате 50% , Есть ИП

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Выкупаю клипарты с shutterstock, fotolia, 123FR

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ВНИМАНИЕ! Появились мошенники, копирующие мои работы.

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Дизайн упаковки
недостаточно оценок
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$40
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
Kadilak
Сергей 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Оформление ведингового аппарата
Спасибо большое Даше, за качественное выполнение заказа! Дизайном остался очень доволен, работа выполнена в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Сергей, благодарю за интересный проект и своевременную оплату!
Ответный отзыв
plkv
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Дизайн таблички
Дарья хороший исполнитель, рекомендую!
Благодарю за сотрудничество и оперативную связь!
Ответный отзыв
kozhanoff
Алексей 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$130
10 баллов
4 года назад
Разработать дизайн-презинтацию для буклета
Спасибо за работу!
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Zisano
33 годаБеларусь
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$80
10 баллов
4 года назад
Создание дизайна страницы блога сайта сервисного центра
Спасибо Дарья за качественное выполнение очередной задачи!) Всегда с 1 раза и точно в цель) Всем рекомендую!!!
Уже не первый раз сотрудничаю с Сергеем, большое спасибо за четкость поставленной задачи, оперативность в ответах и своевременную оплату.
Ответный отзыв
fleet-cards
Максим 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$130
10 баллов
4 года назад
Дизайн календаря мини 3 пружины 3 рекламных поля
Классный специалист, Дарья сделала современный интересный дизайн в соответствии с требованиями и фирменным стилем. Рекомендую.
Прекрасный заказчик, всегда на связи, все четко и по делу, благодарю за своевременную оплату. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Дизайн продукции
6 отзывов
$15/час
от $50от 2 часов
нет рейтинга
Дизайн сайтов
1 отзыв
$25/час
от $50от 3 часов
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Логотипы и Знаки
1 отзыв
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нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
$20/час
от $20от 3 часов
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
$25/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$25/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
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