Здравствуйте!
Я профессиональный дизайнер.
Образование: ОмГТУ - 2007 - 2013 г. «Графический дизайн в рекламе и медиаиндустрии»
Опыт работы: более 8 лет
Ежегодно повышаю уровень своей квалификации, чтобы вы получили качественную и профессиональную работу.
Мое конкурентное преимущество перед другими дизайнерам – оперативность в работе, которая идеально сочетается с безупречным результатом. С работами можете ознакомиться на сайте https://twiggydesign.ru/
Услуги:
• Дизайн и верстка полиграфии (каталог, буклет, презентация, маркетинг кит, меню для ресторанов, календарь, открытка).
• Дизайн упаковки и этикетки.
• Видео для Instagram Stories (15, 30, 45 секунд) Оформление соц сетей.
• Наружная реклама (баннеры, вывески, брендирование авто и др.)
• Логотипы, фирменный стиль.
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С моей стороны:
*профессиональный подход
* качественная реализация
* внимание к деталям
* неиссякаемое вдохновение
Работаю по предоплате 50% , Есть ИП
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Выкупаю клипарты с shutterstock, fotolia, 123FR
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ВНИМАНИЕ! Появились мошенники, копирующие мои работы.
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