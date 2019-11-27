Дизайнер полиграфии и презентаций

Здравствуйте!

Я профессиональный дизайнер.

Образование: ОмГТУ - 2007 - 2013 г. «Графический дизайн в рекламе и медиаиндустрии»

Опыт работы: более 8 лет

Ежегодно повышаю уровень своей квалификации, чтобы вы получили качественную и профессиональную работу.

Мое конкурентное преимущество перед другими дизайнерам – оперативность в работе, которая идеально сочетается с безупречным результатом. С работами можете ознакомиться на сайте https://twiggydesign.ru/

Услуги:

• Дизайн и верстка полиграфии (каталог, буклет, презентация, маркетинг кит, меню для ресторанов, календарь, открытка).

• Дизайн упаковки и этикетки.

• Видео для Instagram Stories (15, 30, 45 секунд) Оформление соц сетей.

• Наружная реклама (баннеры, вывески, брендирование авто и др.)

• Логотипы, фирменный стиль.

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С моей стороны:

*профессиональный подход

* качественная реализация

* внимание к деталям

* неиссякаемое вдохновение

Работаю по предоплате 50% , Есть ИП

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Выкупаю клипарты с shutterstock, fotolia, 123FR

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ВНИМАНИЕ! Появились мошенники, копирующие мои работы.

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