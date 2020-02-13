Нужно сделать табличку на вход в офис, 230х230 мм, в фирменном стиле сайта [url=https://www.mercedes-benz.com/en/]https://www.mercedes-benz.com/[/url] только сделать ее нужно на белом фоне. Что разместить на табличке: [list=1][*]Логотип (во вложении)[*]Название нашей компании "Юридическая компания Светланы Викторовны Поляковой" "ЮКСВП"[*]График работы: будни с ...