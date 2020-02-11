Приветствую! Требуется разработка логотипа для портала о криптовалюте. Название: Cryptoma Дескрипшн: портал о криптовалюте [b]Как представить работу:[/b] 1. Логотип на сайт, во вложении превью сайта 2. Иконку для сайта, фавикон, 512х512 3. Баннер в группу Вконтаке Не отправлять только логотип, отправлять сразу ...
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Необходимо создать логотип для компании с доменным именем acquision.mobi. Компания занимается продвижением мобильных приложений. Как один из вариантов - использовать звезду как заглавную букву А в названии + какой-то шрифт для остальных букв. В лого должен входить весь домен, заглавная буква А возможно будет где-то использоваться отдельно. По цветам пока нет предпочтений. Другие идеи для лого также приветствуются
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