Необходимо создать логотип для компании с доменным именем acquision.mobi. Компания занимается продвижением мобильных приложений. Как один из вариантов - использовать звезду как заглавную букву А в названии + какой-то шрифт для остальных букв. В лого должен входить весь домен, заглавная буква А возможно будет где-то использоваться отдельно. По цветам пока нет предпочтений. Другие идеи для лого также приветствуются