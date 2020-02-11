Создать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен35 заявок570 просмотров
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Необходимо создать логотип для компании с доменным именем acquision.mobi. Компания занимается продвижением мобильных приложений. Как один из вариантов - использовать звезду как заглавную букву А в названии + какой-то шрифт для остальных букв. В лого должен входить весь домен, заглавная буква А возможно будет где-то использоваться отдельно. По цветам пока нет предпочтений. Другие идеи для лого также приветствуются 

4 года назад
TREk32
32 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
MyXaLLIkO
Антон 
40 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$35
5 дней
WMZ
Работой доволен, ТЗ хорошо исполнено, сделаны интересные вариации по содержанию и цветам.
Всё отлично! Благодарю за сотрудничество.
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