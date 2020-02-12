Логотип для компании, занимающейся продажей нерудных материалов. Компания называется "Минерал групп". Среди приоритетных направлений - продажа щебня и песка. В логотипе должно использоваться название компании + изображение (любого вида; рядом или фоном для текста), связанное с тематикой ...
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Здравствуйте, делаем сайт по промышленным полам
Нужен логотип
Компания называется Флортек
Думаю сделать иконочку пола и надпись Флортек
Сайт прикрепил
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