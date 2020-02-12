Логотип для компании

$8
Логотипы и ЗнакиЗавершен12 заявок471 просмотр
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#1$8

Здравствуйте, делаем сайт по промышленным полам

Нужен логотип

Компания называется Флортек

Думаю сделать иконочку пола и надпись Флортек

Сайт прикрепил

4 года назад
demaxweb
Денис 
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
19 дней назад
Победитель конкурса
Stepan55
Степан 
68 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
12 часов назад
4 года назад
#1
Все отлично, спасибо
Всё отлично! Благодарю за сотрудничество.
Заявки фрилансеров
Stepan55
Степан 
68 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
12 часов назад
4 года назад
#1
Лучший дизайнер логотипов ноября
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