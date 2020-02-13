Создание логотип

$40
Логотипы и ЗнакиЗавершен24 заявки1129 просмотров
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#1$40

Логотип для компании, занимающейся продажей нерудных материалов.

Компания называется "Минерал групп". Среди приоритетных направлений - продажа щебня и песка.

В логотипе должно использоваться название компании + изображение (любого вида; рядом или фоном для текста), связанное с тематикой работ (щебень или песок), также допустим использование в изображении тематической строительной техники (экскаватор-погрузчик или самосвалы, изображения этой техники для примера прикрепил в файлы 1.jpg и 2.jpg)

Логотип должен быть в горизонтальной раскладке, содержать не более 3 цветов.

Мы хотели бы увидеть в меру строгий и современный корпоративный логотип промышленной стилистики. 

Ждём ваши варианты, конкурс продлится до 12.02. 

4 года назад
mosse
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 дня назад
4 года назад
#1
Виктория выигрывает у нас 2-й конкурс подряд! Очень хорошее понимание задания. Рекомендую! Спасибо за хорошую работу!
Рекомендую Александра, как прекрасного заказчика! Спасибо за интересный конкурс.
Заявки фрилансеров
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 дня назад
4 года назад
#1
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