Создание логотип

наша компания занимается продажей сырья прикладываю ссылку на аналогичную нашей компанию - [url=https://bit.ly/36WVHMq]https://bit.ly/36WVHMq[/url] вы можете зайти и ознакомится с категориями товаров и с самими товарами чтобы понимать специфику ниши нам нужно разработать логотипобязательно в отклике прикладывайте ссылку на ваше портфолио цену ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Логотип для компании, занимающейся продажей нерудных материалов.
Компания называется "Минерал групп". Среди приоритетных направлений - продажа щебня и песка.
В логотипе должно использоваться название компании + изображение (любого вида; рядом или фоном для текста), связанное с тематикой работ (щебень или песок), также допустим использование в изображении тематической строительной техники (экскаватор-погрузчик или самосвалы, изображения этой техники для примера прикрепил в файлы 1.jpg и 2.jpg)
Логотип должен быть в горизонтальной раскладке, содержать не более 3 цветов.
Мы хотели бы увидеть в меру строгий и современный корпоративный логотип промышленной стилистики.
Ждём ваши варианты, конкурс продлится до 12.02.
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