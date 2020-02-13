Создание логотип

# 1 — $ 40

Логотип для компании, занимающейся продажей нерудных материалов.

Компания называется "Минерал групп". Среди приоритетных направлений - продажа щебня и песка.

В логотипе должно использоваться название компании + изображение (любого вида; рядом или фоном для текста), связанное с тематикой работ (щебень или песок), также допустим использование в изображении тематической строительной техники (экскаватор-погрузчик или самосвалы, изображения этой техники для примера прикрепил в файлы 1.jpg и 2.jpg)

Логотип должен быть в горизонтальной раскладке, содержать не более 3 цветов.

Мы хотели бы увидеть в меру строгий и современный корпоративный логотип промышленной стилистики.

Ждём ваши варианты, конкурс продлится до 12.02.