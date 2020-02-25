Логотип для компании занимающейся недвижемостью

Логотипы и ЗнакиЗавершен28 заявок1499 просмотров
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#1$100

Для компании, которая занимается продажей недвижимости на северном Кипре нужен логотип. В связи с чем и организовываем конкурс!

- Логотип должен быть тематический (связан с недвижимостью или Кипром или и тем и другим)

- Строгая стилистика (должен внушать солидность) 

- Содержать шрифтовую надпись Cyprus Invest

- Содержать цвета стилистики сайта. https://cutt.ly/lrGXSLr  

*сайт переделывается, по этому не подгадывайте, что бы логотип туда хорошо вписывался, просто обратите внимание на цвета.

4 года назад
misha_evro
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Победитель конкурса
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 дня назад
4 года назад
#1
Быстро и Креативно!
Спасибо Михаилу за интересный конкурс. Все отлично. Рекомендую!
Заявки фрилансеров
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 дня назад
4 года назад
#1
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