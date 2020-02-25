Логотип для компании занимающейся недвижемостью

# 1 — $ 100

Для компании, которая занимается продажей недвижимости на северном Кипре нужен логотип. В связи с чем и организовываем конкурс!

- Логотип должен быть тематический (связан с недвижимостью или Кипром или и тем и другим)

- Строгая стилистика (должен внушать солидность)

- Содержать шрифтовую надпись Cyprus Invest

- Содержать цвета стилистики сайта. https://cutt.ly/lrGXSLr

*сайт переделывается, по этому не подгадывайте, что бы логотип туда хорошо вписывался, просто обратите внимание на цвета.