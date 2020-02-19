Сверстать логотип

Здравствуйте, делаем сайт по промышленным полам Нужен логотип Компания называется Флортек Думаю сделать иконочку пола и надпись Флортек Сайт прикрепил
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Для небольшого частного бизнеса по созданию букетов из конфет, орехов, фруктов и овощей. Нужно обыграть приложенную картинку, чтобы цветы, фрукты, конфеты условно выглядели, как девушка, а обёртка была платьем. Желательно выполнить в синих тонах, как букет на приложенных картинках.
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