Сверстать логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт19 заявок953 просмотра
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Для небольшого частного бизнеса по созданию букетов из конфет, орехов, фруктов и овощей. Нужно обыграть приложенную картинку, чтобы цветы, фрукты, конфеты условно выглядели, как девушка, а обёртка была платьем. Желательно выполнить в синих тонах, как букет на приложенных картинках.

4 года назад
Polina999
Полина 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 дня назад
Выбранный исполнитель
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$15
22 дня
К сожалению, исполнитель попал в больницу, так что не смог выполнить в срок проект, в связи с чем время работы над заказом увеличилось почти на неделю. Тем не менее, через неделю исполнитель всё-таки вышла на связь и объяснила ситуацию, а также прислала работу, так что могу рекомендовать Наталью. От попадания в больницу никто не застрахован.
Отличный Заказчик!!! Все Супер!!! Рекомендую на все 100%!!!
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