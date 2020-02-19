Сверстать логотип

К сожалению, исполнитель попал в больницу, так что не смог выполнить в срок проект, в связи с чем время работы над заказом увеличилось почти на неделю. Тем не менее, через неделю исполнитель всё-таки вышла на связь и объяснила ситуацию, а также прислала работу, так что могу рекомендовать Наталью. От попадания в больницу никто не застрахован.