# 1 — $ 20

Добрый день.

Нужно разработать уникальный логотип для учебного заведения.

Институт занимается профессиональной переподготовкой и повышением квалификации в сфере экономики , юриспруденции и промышленных областях.

Цветовая гамма на ваше усмотрение , тут доверюсь Вашему творческому профессионализму. Хотя пожелание заказчика использование синего, зеленого ,красный и черного можно использовать в сочетании , но если Вы считаете, что такой цвет не подходит, то предложенные Вами будем рассматривать.

Нравятся примерные варианты, которые прикреплены во вложении. Но можно к ним не привязываться.

В результате хочется получить логотип в формате *.psd или *cdr или *.ai и в *.png (в цветном и черно-белом варианте).