Для небольшого частного бизнеса по созданию букетов из конфет, орехов, фруктов и овощей. Нужно обыграть приложенную картинку, чтобы цветы, фрукты, конфеты условно выглядели, как девушка, а обёртка была платьем. Желательно выполнить в синих тонах, как букет ...
Разработать уникальный логотип для учебного заведения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужно разработать уникальный логотип для учебного заведения.
Институт занимается профессиональной переподготовкой и повышением квалификации в сфере экономики , юриспруденции и промышленных областях.
Цветовая гамма на ваше усмотрение , тут доверюсь Вашему творческому профессионализму. Хотя пожелание заказчика использование синего, зеленого ,красный и черного можно использовать в сочетании , но если Вы считаете, что такой цвет не подходит, то предложенные Вами будем рассматривать.
Нравятся примерные варианты, которые прикреплены во вложении. Но можно к ним не привязываться.
В результате хочется получить логотип в формате *.psd или *cdr или *.ai и в *.png (в цветном и черно-белом варианте).
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