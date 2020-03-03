Создание логотипа

Для небольшого частного бизнеса по созданию букетов из конфет, орехов, фруктов и овощей. Нужно обыграть приложенную картинку, чтобы цветы, фрукты, конфеты условно выглядели, как девушка, а обёртка была платьем. Желательно выполнить в синих тонах, как букет ...
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Добрый день, дизайнеры!) Нужно нарисовать логотип для клиента, который занимается сборкой и продажей мебели различных производителей. То есть диваны, мебель для спальни, кухни, детских и т.д. В логотипе хотелось бы использование двухсмысленной связки (к примеру диван и заглавная буква компании и т.п.)
Цветовая гамма на ваше усмотрение, но заказчик хотел бы использование черного или оранжевого цвета.
Примеры логотипов скину. Детальнее обговорю с выбранным дизайнером.
Пожалуйста, указывайте свои работы, сроки и стоимость. Спасибо!
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