Создание логотипа

Добрый день, дизайнеры!) Нужно нарисовать логотип для клиента, который занимается сборкой и продажей мебели различных производителей. То есть диваны, мебель для спальни, кухни, детских и т.д. В логотипе хотелось бы использование двухсмысленной связки (к примеру диван и заглавная буква компании и т.п.)

Цветовая гамма на ваше усмотрение, но заказчик хотел бы использование черного или оранжевого цвета.

Примеры логотипов скину. Детальнее обговорю с выбранным дизайнером.

Пожалуйста, указывайте свои работы, сроки и стоимость. Спасибо!