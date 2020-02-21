Разработка логотипа

Логотипы и ЗнакиЗавершен36 заявок285 просмотров
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добрый день! хотим разработать логотип для нашей компании.. имеется логотип, но хотим изменить на другой

4 года назад
niksnegireff
40 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
час назад
4 года назад
$30
3 дня
WMZ
Большое спасибо за работу! все грамотно и профессионально! главное что специалист понял нас, не смотря на то что мы трудно могли объяснить свои идеи) но итог отличный! спасибо за сотрудничество!
Только положительное впечатление от сотрудничества. Благодарю за интересный проект.
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