Разработка логотипа

Нужен логотип для молодого новостного ресурса. Ресурс локальный (только Украина, западный регион). Что нужно сделать: [list][*]логотип для сайта;[*]водяные знаки для размещения на изображениях;[*]элементы с логотипом для размещения на рекламной продукции (баннеры, рекламные площади, под партнерские программы и, ...
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добрый день! хотим разработать логотип для нашей компании.. имеется логотип, но хотим изменить на другой
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