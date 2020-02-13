Логотип для регионального новостного сайта и социальных страниц

Логотипы и ЗнакиЗакрыт16 заявок228 просмотров
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Нужен логотип для молодого новостного ресурса. Ресурс локальный (только Украина, западный регион).

Что нужно сделать:

  • логотип для сайта;
  • водяные знаки для размещения на изображениях;
  • элементы с логотипом для размещения на рекламной продукции (баннеры, рекламные площади, под партнерские программы и, возможно, на элементы одежды);
  • логотипы и визуальные элементы для социальных сетей (5 аккаунтов и публичных страниц);
  • желательно несколько вариантов эскизов на выбор.
Примеры работ оставляйте в личных сообщениях. Указывайте цену за отдельные части работы и весь пакет в целом. Сайт пока на техобслуживании - детально обсудим с выбранным исполнителем.

Тематика сайта более развлекательная, логотип должен быть узнаваемым и нетривиальным. По цветовой гамме лучше всего подходит что-то вроде tabloid.pravda.com.ua или tyzhden.ua

4 года назад
anjlog
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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