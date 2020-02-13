Логотип для регионального новостного сайта и социальных страниц

Нужен логотип для молодого новостного ресурса. Ресурс локальный (только Украина, западный регион).

Что нужно сделать:

логотип для сайта;

водяные знаки для размещения на изображениях;

элементы с логотипом для размещения на рекламной продукции (баннеры, рекламные площади, под партнерские программы и, возможно, на элементы одежды);

логотипы и визуальные элементы для социальных сетей (5 аккаунтов и публичных страниц);

желательно несколько вариантов эскизов на выбор.

Примеры работ оставляйте в личных сообщениях. Указывайте цену за отдельные части работы и весь пакет в целом. Сайт пока на техобслуживании - детально обсудим с выбранным исполнителем.

Тематика сайта более развлекательная, логотип должен быть узнаваемым и нетривиальным. По цветовой гамме лучше всего подходит что-то вроде tabloid.pravda.com.ua или tyzhden.ua