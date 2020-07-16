Логоти компании

Необходимо разработать логотип для компании.

Название компании - dmhope

Логотип должен быть в одном цвете.

На логотипе можно использовать слова (DM, DMhope, dm hope, dmhope.ru)

Логотип будет использоватся как для печати так и для соц сетей. Должен быть хорошо читаем как с близи так и с далека.

Есть примеры того, что нравится.