Логоти компании

Логотипы и ЗнакиЗавершен31 заявка311 просмотров
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Необходимо разработать логотип для компании. 

Название компании - dmhope

Логотип должен быть в одном цвете.

На логотипе можно использовать слова (DM, DMhope, dm hope, dmhope.ru)

Логотип будет использоватся как для печати так и для соц сетей. Должен быть хорошо читаем как с близи так и с далека. 

Есть примеры того, что нравится.

4 года назад
dmhope
Денис 
33 годаЛатвия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
amina-v
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 дней назад
4 года назад
$35
3 дня
Работа выполнена на высшем уровне, советую всем. Все быстро и качественно, доволен!
Денис отличный заказчик, понятное ТЗ и своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество!
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