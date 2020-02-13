Дизайн логотипа

Логотипы и ЗнакиЗакрыт20 заявок236 просмотров
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Доброго времени суток,

нужна рисованная голова лягушки, что то среднее между этими двумя рисунками. Без цветка.

https://ligatver.ru/upload/iblock/f3f/f3fbc2035b921759bbe3f6f6b73d697a.jpg

https://www.iemoji.com/view/emoji/197/animals-nature/frog-face

нужно лого, как и SMYK 350 DPI (для печати), так и оптимированная для веба.

Размеры 100х100мм и 10х10мм

Укажите, пожалуйста, где у Вас в портфолио есть объёмные рисунки

С уважением Виктор

4 года назад
tjabu
48 летГермания
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
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