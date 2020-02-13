Здравствуйте, необходимо сделать логотип!
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Нужен логотип для клана. Тематика - Poison Fog. Необходимо чтобы по центру было название клана(PoisonFog)! Работа нужна в синим и ядовито-зелёном цветах.
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