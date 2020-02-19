Доброго времени суток, нужна рисованная голова лягушки, что то среднее между этими двумя рисунками. Без цветка. [url=https://ligatver.ru/upload/iblock/f3f/f3fbc2035b921759bbe3f6f6b73d697a.jpg]https://ligatver.ru/upload/iblock/f3f/f3fbc2035b921759bbe3f6f6b73d697a.jpg[/url] [url=https://www.iemoji.com/view/emoji/197/animals-nature/frog-face]https://www.iemoji.com/view/emoji/197/animals-nature/frog-face[/url] нужно лого, как и SMYK 350 DPI (для печати), так и оптимированная для веба. Размеры 100х100мм и 10х10мм Укажите, пожалуйста, где у Вас ...