Логотип (аватар и обложка)

3 лого , также аватарки, шапки для fb, linkedin , instagram; учитывая размеры и после создания всех лого нужно будет сделать одну страницу времянку для сайта - главная city group (banks(уже есть), findjob, city), а остальные ...
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Название SMART BABYСпециализация: детские книги от о до 6 лет и развивающие игры (обучалки/развликалки для малышей)Нужно аватар и обложкаНа аватаре вижу следующий логотип: название и милый динозавр в виде пазла из двух частей. Эту картинку-логотип вижу как пазл, а рядом или между частями пазла расположено название.Обложка: как бы расширенный образ того самого динозавра с пазла….так сказать в действии….читает с мамой. Или он один, а вокруг него книги, игры, кубики и т.д. И краткая информация, что это дошкольное образование, детские книги от о до 6 лет и развивающие игры (обучалки/развликалки для малышей)Ожидаю Ваши условия для сотрудничества (стоимость и срок, необхомый для выполнения)
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