Логотип (аватар и обложка)

Логотипы и ЗнакиЗакрыт23 заявки273 просмотра
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Название SMART BABYСпециализация: детские книги от о до 6 лет и развивающие игры (обучалки/развликалки для малышей)Нужно аватар и обложкаНа аватаре  вижу следующий логотип: название и милый динозавр в виде пазла из двух частей. Эту картинку-логотип вижу как пазл,  а рядом или между частями пазла расположено название.Обложка: как бы расширенный образ того самого динозавра с пазла….так сказать в действии….читает  с мамой. Или он один, а вокруг него книги, игры, кубики и т.д.  И краткая информация, что это дошкольное образование, детские книги от о до 6 лет и развивающие игры (обучалки/развликалки для малышей)Ожидаю Ваши условия для сотрудничества (стоимость и срок, необхомый для выполнения)

4 года назад
guest_15815510592665
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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