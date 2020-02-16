Геральдика: герб, флаг, паспорт и т.д.

Нужно сделать логотип зуба в форме плечки. Как снизу брелок, только подогнать под зуб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для некоммерческой организации "Вегетарианское государство Vegland" требуется разработка пакета:
Герб государства
Флаг
Обложка и внутренние страницы паспорта
ID card
Бланк
Печать
Настольный знак
Герб в минималистичной стилистике (см. примеры гербы Греции, Парагвая, Кипра)
В центре стилизованный земной шар, справа его обрамляет ладонь, слева оливковая ветвь.
Все остальное кроме герба чисто техническая работа по готовым образцам.
Вашу цену и срок пишите, пожалуйста, сразу в откликах.
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