Необходимо разработать классный логотип

Необходимо разработать логотип для компании. Название компании - dmhope Логотип должен быть в одном цвете. На логотипе можно использовать слова (DM, DMhope, dm hope, dmhope.ru) Логотип будет использоватся как для печати так и для соц сетей. Должен быть хорошо читаем ...