Необходимо разработать классный логотип

$40
Логотипы и ЗнакиЗавершен21 заявка391 просмотр
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Необходимо разработать логотип.

Классный, качественный и современный.

Работать необходимо до полного утверждения Заказчиком.

Находиться в сети необходимо не менее 6 часов в сутки, быстро реагировать на правки и работать со всей душой.

4 года назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
alex-blek
48 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 часов назад
4 года назад
$43
47 дней
WMZ
Как всегда качественно и оперативно !!!
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