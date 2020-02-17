Интернет-магазин в файсбуке Название SMART BABYСпециализация: детские книги от о до 6 лет и развивающие игры (обучалки/развликалки для малышей)Нужно аватар и обложкаНа аватаре вижу следующий логотип: название и милый динозавр в виде пазла из двух частей. ...