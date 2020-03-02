Сделать картинки для сайта...

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен10 заявок315 просмотров
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Нужно сделать картинки для сайта , cайт adeye.org, в стилистике самого сайт , там 3 вложэеных файла обведено , где нужно сделать картинки, картинки на файле с цифрой 2 будут в слайдере ( 4шт.) 1- с текстом "вся ваша реклама в один клик" 2- Бесплатная Техническая (физическая)  поддержка. "" 3 - "Самый низкий ценник за конверсию" 4 "Высокое качество, нацелены на результат".  Остальная картинки на свой вкус опираясь на написанное ... ! Тема Интернет маркетинг, интернет продвижение! 

4 года назад
Seavaev
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
kalsefer
28 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$10
1 день
Супер исполнитель,советую к сотрудничеству!
Все отлично!
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