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Нужно сделать картинки для сайта , cайт adeye.org, в стилистике самого сайт , там 3 вложэеных файла обведено , где нужно сделать картинки, картинки на файле с цифрой 2 будут в слайдере ( 4шт.) 1- с текстом "вся ваша реклама в один клик" 2- Бесплатная Техническая (физическая) поддержка. "" 3 - "Самый низкий ценник за конверсию" 4 "Высокое качество, нацелены на результат". Остальная картинки на свой вкус опираясь на написанное ... ! Тема Интернет маркетинг, интернет продвижение!
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