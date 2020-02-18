Необходимо Сегодня сделать логотип , для клининговой компании. На логотипе должно присутствовать - “Home Service” и cleaning. Хотела дерево , но оно больше для эко компании подходит , думаю может капельку ?! Или HS как водяной знак ! Соображалка не работает , нужна сроооооочно ваша помощь !