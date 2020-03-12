Разработка бренд-бук (лого + фирменный стиль)

Логотипы и ЗнакиЗавершен23 заявки389 просмотров
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Добрый день

Проект: Компания-дистрибьютор нефтепродуктов на рынке В2В, в дальнейшем планируется расширение линейки продуктов - строительные материалы, промышленные масла, и т.д.

Целевая аудитория В2В: руководители промышленных предприятий, менеджеры по закупкам 

Интересует разработка бренд-бук:логотип + фирменный бланк, визитки, А4 папка, ручки

Логотип нужно представить 

- пропорции построение логотипа

- фирменные цвета (CMYK, RGB, Pantone)

- фирменные шрифты (подобрать, не разрабатывать)

- библиотека изображений логотипа (цвет и инверсия, печать и экранная версия)

Есть: название компании и пожелания по цветовой гамме

Жду предложения: цена + сроки + есть есть примеры работ в сфере энергетики, топлива, оптовой дистрибуции - то актуально!)

4 года назад
businessmaker
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранные исполнители
qdar
41 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$50
3 дня
Внесла предоплату 50%, результат работы не устроил (интересовала разработка символа бренда), но договорились что я заберу просто текстовую надпись за предоплату - а на выходе мне отказались отдавать исходники, если я не уберу человека из исполнителей. То, что работа была "не сдана" на этот момент - не интересовало, предлагали убрать из исполнителей через администратора или написать отзыв. Похоже на вымогательство! Собственных идей в работе - нет. Руководитель компании среди 6 предложенных вариантов с первого взгляда обнаружил сходство 1-го из логотипов с логотипом крупного поставщика, а 2-го - с логотипом крупного клиента. Коммуникация проходила в пассивно-агрессивной форме, когда я пыталась прояснить формат сотрудничества - мне указывали на то, что я плачу "не 5000 баксов" деньги (по оценке дизайнера).
Ольга - посредник! Был заполнен предоставленый мною бриф, согласно которого я и работал. Предложил три варианта на выбор один из которых устраивал, но после что то пошло не так и варианты не устроили, предложил ещё три варианта, на что получил ответ - мы в счёт предоплаты берём только фирменное написание без символа. То есть по сути работа выполнена но оплачивать полную стоимость не хотят... Мною было предложено разработать ещё один вариант с более разширенными пожеланиями от клиента. - Отказались "нужно только фирменное написание" итог на лицо. Котегорически НЕ РЕКОМЕНДУЮ данного клиента. Если хотите испортить себе нервы вам к Ольге!
ElenaMedvedeva
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
8 часов назад
4 года назад
$185
14 дней
Спасибо за сотрудничество
Благодарю за заказ. Рекомендую.
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