businessmaker

Ольга - посредник! Был заполнен предоставленый мною бриф, согласно которого я и работал. Предложил три варианта на выбор один из которых устраивал, но после что то пошло не так и варианты не устроили, предложил ещё три варианта, на что получил ответ - мы в счёт предоплаты берём только фирменное написание без символа. То есть по сути работа выполнена но оплачивать полную стоимость не хотят... Мною было предложено разработать ещё один вариант с более разширенными пожеланиями от клиента. - Отказались "нужно только фирменное написание" итог на лицо. Котегорически НЕ РЕКОМЕНДУЮ данного клиента. Если хотите испортить себе нервы вам к Ольге!