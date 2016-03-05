businessmaker

Ольга Окунева businessmaker

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка бренд-бук (лого + фирменный стиль)

    $200

    Проект: Компания-дистрибьютор нефтепродуктов на рынке В2В, в дальнейшем планируется расширение линейки продуктов - строительные материалы, промышленные масла, и т.д. Целевая аудитория В2В: руководители промышленных предприятий, менеджеры по закупкам  Интересует ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработка бренд-бук (лого + фирменный стиль)

    Добрый день Проект: Компания-дистрибьютор нефтепродуктов на рынке В2В, в дальнейшем планируется расширение линейки продуктов - строительные материалы, промышленные масла, и т.д. Целевая аудитория В2В: руководители промышленных предприятий, менеджеры по ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    5 лет назад

  • Обновить рабочие программы и методические материалы

    Необходимо обновить/ переделать 1 рабочую программу учебной дисциплины для ВУЗа, и 2 методических материалов в соответствование с новыми требованиями МОНа.  Требования смотрите в приложение, программы и материалы - тоже смотрите в приложение.

    Редактирование и Корректура1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Отрисовка лого по эскизу

    Интересует отрисовать логотип по эскизу (см. фото в приложение). Ключевое слово можно оставить без изменений, можно просто поиграть толщиной линий. Подобрать шрифт под marketing (там сейчас 2 варианта, а должно быть ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Контент для сайта

    Ув. копирайтеры, контент-менеджеры Нужен контент для сайта - основные требования 1) Ориентация на конечного пользователя и 2) Возможность индексации в гугл - высокое количество слов для google adwords ...

    Google Ads
    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка brand-book

    Ув. дизайнеры, интересует разработка корпоративного бренд-бук. В результате хотим получить и корпоративный документ, и все исходные материалы для печати POS. Требования к бренд-бук 1. Логотип (есть, утвержден, необходимо оформить) - ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка мини-кейсов по маркетингу

    Добрый день, Интересует написания 3-4 мини-кейсов по маркетингу для уровня студентов старших курсов, кейсы должны быть авторские, на 45 минут для индивидуального решения (общее время для их решения 3 часа). Тематику ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать дизайн 1 странички сайта

    Сделать красивый дизайн для 1 странички сайта в виде 6 ipadoв в горизонтальном положение (типа как баннерки) - внутри текст, картинка. Работа предполагает подбор красивой картинки для илюстрации тематики, написание текста (но ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Презентационный видеоролик (съемка+ монтаж)

    Создание видеоролика для нового продукта на рынке технологий безопасности. Канал коммуникации - 1) плазменная панель в ТЦ; 2) последующая ротация в интернете, во время BTL-акций, на выставках, на корп сайте ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка логотипа

    Добрый день, Интересует разработка логотипа для компании, которая занимается проектами в сфере безопасности и разработкой облачного сервиса. Ситуация в следуюшем: 1) сначал был создан продукт VIDEONET (www.videonet.com.ua) 2) сейчас разрабатывается сайт ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Разработка фирменного стиля
Очень легко и приятно было общаться с Олей, а это залог успешного сотрудничества. Очень рекомендую.
Рекомендую Антона как очень грамотного дизайнера. Заказ выполнен круто и быстро! Очень легко в коммуникации и в работе!)
Ответный отзыв
Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Разработка бренд-бук (лого + фирменный стиль)
Очень доволен сотрудничеством с Ольгой. Четкая постановка задачи, моментальная оплата. Рекомендую
Потрясающее видение логотипов! Ёмкое, смысловое, заряженное энергией! Логотип "поставлен" в фокус внимания, как знак сильного бренда! Очень круто! Из 3-х предложенных вариантов хотелось забрать каждый)) В финале определись и очень довольны! Смотрим на лого и вдохновляемся! Работает быстро, качественно, легко. РЕКОМЕНДУЮ с благодарностью!!!
Ответный отзыв
qdar
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
2 балла
5 лет назад
Разработка бренд-бук (лого + фирменный стиль)
Ольга - посредник! Был заполнен предоставленый мною бриф, согласно которого я и работал. Предложил три варианта на выбор один из которых устраивал, но после что то пошло не так и варианты не устроили, предложил ещё три варианта, на что получил ответ - мы в счёт предоплаты берём только фирменное написание без символа. То есть по сути работа выполнена но оплачивать полную стоимость не хотят... Мною было предложено разработать ещё один вариант с более разширенными пожеланиями от клиента. - Отказались "нужно только фирменное написание" итог на лицо. Котегорически НЕ РЕКОМЕНДУЮ данного клиента. Если хотите испортить себе нервы вам к Ольге!
Внесла предоплату 50%, результат работы не устроил (интересовала разработка символа бренда), но договорились что я заберу просто текстовую надпись за предоплату - а на выходе мне отказались отдавать исходники, если я не уберу человека из исполнителей. То, что работа была "не сдана" на этот момент - не интересовало, предлагали убрать из исполнителей через администратора или написать отзыв. Похоже на вымогательство! Собственных идей в работе - нет. Руководитель компании среди 6 предложенных вариантов с первого взгляда обнаружил сходство 1-го из логотипов с логотипом крупного поставщика, а 2-го - с логотипом крупного клиента. Коммуникация проходила в пассивно-агрессивной форме, когда я пыталась прояснить формат сотрудничества - мне указывали на то, что я плачу "не 5000 баксов" деньги (по оценке дизайнера).
Ответный отзыв
ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$185
10 баллов
5 лет назад
Разработка бренд-бук (лого + фирменный стиль)
Благодарю за заказ. Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв
daisys
51 год
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Контент для сайта
Google Ads
Рекомендую заказчика.
Спасибо за работу! Техническая тема была подана легко)
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