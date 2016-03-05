businessmaker

Разработка фирменного стиля: - визитки - фирменный бланк - ручки - папки А4
Ольга Окунева businessmakerbusinessmaker
- $50Фирменный стиль1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $50
Разработка фирменного стиля: - визитки - фирменный бланк - ручки - папки А4Фирменный стильнет заявокЗакрыт5 лет назад
- $200
Проект: Компания-дистрибьютор нефтепродуктов на рынке В2В, в дальнейшем планируется расширение линейки продуктов - строительные материалы, промышленные масла, и т.д. Целевая аудитория В2В: руководители промышленных предприятий, менеджеры по закупкам Интересует ...Завершен5 лет назад
Добрый день Проект: Компания-дистрибьютор нефтепродуктов на рынке В2В, в дальнейшем планируется расширение линейки продуктов - строительные материалы, промышленные масла, и т.д. Целевая аудитория В2В: руководители промышленных предприятий, менеджеры по ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен5 лет назад
Необходимо обновить/ переделать 1 рабочую программу учебной дисциплины для ВУЗа, и 2 методических материалов в соответствование с новыми требованиями МОНа. Требования смотрите в приложение, программы и материалы - тоже смотрите в приложение.Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Интересует отрисовать логотип по эскизу (см. фото в приложение). Ключевое слово можно оставить без изменений, можно просто поиграть толщиной линий. Подобрать шрифт под marketing (там сейчас 2 варианта, а должно быть ...Завершен8 лет назад
- $50
Лого для коммерческой компанииЗавершен9 лет назад
Ув. копирайтеры, контент-менеджеры Нужен контент для сайта - основные требования 1) Ориентация на конечного пользователя и 2) Возможность индексации в гугл - высокое количество слов для google adwords ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен9 лет назад
Ув. дизайнеры, интересует разработка корпоративного бренд-бук. В результате хотим получить и корпоративный документ, и все исходные материалы для печати POS. Требования к бренд-бук 1. Логотип (есть, утвержден, необходимо оформить) - ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день, Интересует написания 3-4 мини-кейсов по маркетингу для уровня студентов старших курсов, кейсы должны быть авторские, на 45 минут для индивидуального решения (общее время для их решения 3 часа). Тематику ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Сделать красивый дизайн для 1 странички сайта в виде 6 ipadoв в горизонтальном положение (типа как баннерки) - внутри текст, картинка. Работа предполагает подбор красивой картинки для илюстрации тематики, написание текста (но ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Создание видеоролика для нового продукта на рынке технологий безопасности. Канал коммуникации - 1) плазменная панель в ТЦ; 2) последующая ротация в интернете, во время BTL-акций, на выставках, на корп сайте ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день, Интересует разработка логотипа для компании, которая занимается проектами в сфере безопасности и разработкой облачного сервиса. Ситуация в следуюшем: 1) сначал был создан продукт VIDEONET (www.videonet.com.ua) 2) сейчас разрабатывается сайт ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен12 лет назад