daisys

Светлана daisys

 
51 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Предлагаю отличный рерайт, копирайт, полиграфический дизайн

Отзывы заказчиков

businessmaker
40 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Контент для сайта
Google Ads
Спасибо за работу! Техническая тема была подана легко)
Рекомендую заказчика.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#921