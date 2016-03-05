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Светлана
daisys
daisys
51 год
12 лет на
фриланс
-бирже
Была
8 лет назад
1 отзыв
Предлагаю отличный рерайт, копирайт, полиграфический дизайн
Отзывы заказчиков
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Ольга Окунева
businessmaker
40 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 отзывов
(-1)
$30
10 баллов
9 лет назад
Контент для сайта
Google Ads
Спасибо за работу! Техническая тема была подана легко)
Рекомендую заказчика.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#921
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