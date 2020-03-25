Разработка бренд-бук (лого + фирменный стиль)

Необходимо разработать логотип для компании, которая занимается профессиональной озвучкой видео на разные языки мира. Требования к логотипу: 1. Название компании - KRAKATAU 2. Может состоять из шрифта или из шрифта + визуальные элементы. 3. Логотип должен быть визуально простой ...
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Проект: Компания-дистрибьютор нефтепродуктов на рынке В2В, в дальнейшем планируется расширение линейки продуктов - строительные материалы, промышленные масла, и т.д.
Целевая аудитория В2В: руководители промышленных предприятий, менеджеры по закупкам
Интересует разработка бренд-бук:логотип + фирменный бланк, визитки, А4 папка, ручки
Логотип нужно представить
- пропорции построение логотипа
- фирменные цвета (CMYK, RGB, Pantone)
- фирменные шрифты (подобрать, не разрабатывать)
- библиотека изображений логотипа (цвет и инверсия, печать и экранная версия)
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