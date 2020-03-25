Разработка бренд-бук (лого + фирменный стиль)

Здравствуйте. У меня есть сайт-магазин посвящённый только 1 товару «пожароустойчивое одеяло». В случаи возгорания достаточно накрыть данным одеялом очаг огня и он моментально будет ликвидирован. [b]Задание: [/b]Требуется нарисовать логотип на сайте, который прежде всего должен ассоциироваться с [b]брендом[/b]. ...