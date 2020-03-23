Нарисовать логотип и фирменный бланк

$14
Логотипы и ЗнакиЗавершен4 заявки215 просмотров
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Есть шаблон логотипа, требуется его отрисовать и добавить в psd дизайн сайта + в едином стиле нарисовать фирменный бланк и вставить в Word. Срок сегодня. Бюджет 1000 ₽. Кто готов, оставляйте заявку, вышлю ТЗ.

4 года назад
webpromouter
Алексей 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
37 минут назад
Выбранный исполнитель
MD15
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$15
1 день
WMZ
Рекомендую!
Можно работать.
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