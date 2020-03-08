Фирменный стиль и логотип

Здравствуйте. Необходимо сделать логотип для клуба инвалидов. У нас есть изображение, которое отражает суть клуба: на переднем плане девушка с распростертыми объятиями сзади нее несколько человек http://joxi.ru/KAxn3weSZQKYbm На логотипе хотелось бы схематично отразить ту же суть. От вас сразу цена, ...