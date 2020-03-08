Фирменный стиль и логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт43 заявки1058 просмотров
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Разработать логотип салона межкомнатных и металлических дверей. Название имеется, под название зарегистрирован домен, ведется подготовка документов к регистрации торгового знака.

4 года назад
guest_14843731239617
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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