Фирменный стиль и логотип

Здравствуйте, нужен логотип для сайта =)
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Разработать логотип салона межкомнатных и металлических дверей. Название имеется, под название зарегистрирован домен, ведется подготовка документов к регистрации торгового знака.
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