Слово "Сокоежка" нарисовать, как логотип торговой марки и разместить на существующей упаковке. https://mirovoy.vip Стиль, масштаб, исполнение и размещение - все на ваше усмотрение. Срок до 09.03 вечера. Дмитрий.
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перересовать логотип
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