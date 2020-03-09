Исправить логотип на сертификатах и изменить надписи.

Логотипы и ЗнакиЗавершен12 заявок356 просмотров
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Необходимо исправить ошибку в логотипе или полностью заменить логотип (готовый логотип есть) а также изменить некоторые надписи. Логотип исправить на шести сертификатах, надпись изменить на двух.

4 года назад
langalier
Виктор 
49 летТурция
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Paxa21343
33 годаКазахстан
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
$3
1 день
Спасибо огромное за работу, всё сделано на высшем уровне и быстрее чем предполагал. Рекомендую всем.
Было приятно поработать с Виктором!Надеюсь не в последний раз
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