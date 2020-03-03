Логотип и арт для проекта

Логотипы и ЗнакиЗакрыт28 заявок784 просмотра
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Здравствуйте.

Нужно разбратотать логотип (идея есть) и арт для титульного бэкграунда главной страницы сайта.

Идеи есть, по идее нужно будет нарисовать.

Желательно с опытом.

4 года назад
Lorix007
27 летИталия
6 лет в сервисе
Была
год назад
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