Нужно современный логотип для компании которая доставляет воду для бассейнов и других употреблений.

Состав теперешнего логотипа включает фамилию владельца (porterfield)

Этот логотип будет употребляться на веб сайте и на Бочке перевозки жидкости

https://images.app.goo.gl/Byojt2EmmQosn5i56