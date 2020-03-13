Логотип

$15
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка161 просмотр
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Нужно современный логотип для компании которая доставляет воду для бассейнов и других употреблений.

Состав теперешнего логотипа включает фамилию владельца (porterfield)

Этот логотип будет употребляться на веб сайте и на Бочке перевозки жидкости

https://images.app.goo.gl/Byojt2EmmQosn5i56

4 года назад
Ohmnitude
35 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Julia2018
Юлия 
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$15
3 дня
Не плохо
Спасибо за заказ
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