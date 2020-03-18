Разработка логотипа для Автотехцентра

$200
Логотипы и ЗнакиЗавершен18 заявок685 просмотров
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Необходима разработка фирменного Логотипа для автотехцентра в г.Белгород.

Где будет использоваться:

  • Новый Сайт
  • Фасад здания
  • Визитки
  • Баннеры
Подробности в Брифе.
4 года назад
kulstas
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$200
5 дней
Спасибо Антону за отличную работу! Отработал на высоком уровне, всегда был на связи. Предложил множество вариантов для нашего логотипа. Результатом более чем довольны! Буду рассматривать как основного разработчика Логотипов и фирменного стиля.
Я очень доволен сотрудничеством и очень рекомендую Стаса как ответственного, приятного в общении человека. Четкая постановка задачи, своевременная оплата.
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